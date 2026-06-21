Pós-hipocrisia

Os atores usavam máscaras para representar sentimentos que não eram os seus. Polina Kovaleva / Pexels

Os dois títulos chegaram quase ao mesmo tempo às livrarias. Hipocritões e Olhigarcas: Passado e futuro das guerras culturais (Tinta da China Brasil), do historiador português Rui Tavares, ganhou uma edição brasileira em março. Eu mereço! Da velha hipocrisia aos novos cinismos (Editora Ubu), da antropóloga argentina radicada no Rio de Janeiro, Paula Sibilia, foi lançado na semana passada. Percorrendo caminhos diferentes dentro da mesma paisagem — o mundo contemporâneo — os dois autores chegam mais ou menos à mesma conclusão: já não se fazem hipócritas como antigamente.

Na Grécia Antiga, o hipócrita ainda não era aquele sujeito duas-caras que a internet brasileira apelidou de “falsiane”, mas apenas um ator de teatro fazendo o seu trabalho em cima de um palco. Como os atores usavam máscaras para representar sentimentos que não eram os seus, a palavra carregava um sentido técnico, sem conotação negativa. Com o passar dos anos, o termo passou a descrever o comportamento de quem age como se estivesse o tempo todo fingindo —sentimentos, virtudes e até crenças.

Para Rui Tavares, o termo “hipócrita” tornou-se insuficiente para descrever certos homens públicos que mentem, trapaceiam e agem em benefício próprio, sem se preocupar em manter as aparências. O hipócrita-ostentação, que Tavares chama de “hipocritão”, age em escala global, graças às redes sociais, e exibe sua falta de caráter como se fosse um emblema de honra. A figura escolhida para ilustrar o tipo você já imagina qual é: “Donald Trump é um hipocritão, um monstro gigantesco feito de metal dourado, com um enorme botão vermelho na testa a dizer: corrompa-me agora”.

Paula Sibilia detecta o ocaso da hipocrisia abordando a questão do ponto de vista do “solo moral” em que estamos fincados. Até o final do século 20, escreve a antropóloga, a dissimulação não era apenas um defeito moral individual, mas uma ferramenta social que ajudava a sustentar instituições como a família, o Estado e a escola. Todo mundo sabia que algumas regras eram violadas, mas havia uma espécie de acordo para manter as aparências. “A hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude”, escreveu François de La Rochefoucauld, no século 17. Para a autora, o século 21 trocou a hipocrisia pelo cinismo.