Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Em tempos de falsianes
Opinião

Pós-hipocrisia

Lançamentos de Rui Tavares e Paula Sibilia discutem como os hipócritas mudaram de forma ao longo dos anos

Claudia Laitano

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