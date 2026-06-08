Marjane Satrapi deu ao Irã um rosto além das guerras

Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Cerejas e ameixas
Opinião

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Claudia Laitano

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