Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Cinema
Opinião

O Estrangeiro

Nova adaptação do clássico de Albert Camus traz olhar contemporâneo sem ferir a obra original

Claudia Laitano

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