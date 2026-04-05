Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

No embalo do cosmos
Opinião

Jornadas nas estrelas

Sucesso de bilheteria e expedição tripulada recolocam em cena a imaginação espacial, agora sob signo feminino e em contraste com o trumpismo

Claudia Laitano

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