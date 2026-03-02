Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Nostalgia
Opinião

Por que os anos 1990 viraram mito?

O fascínio atual pela década talvez não seja sobre moda ou música, mas sobre um tempo em que o otimismo ainda era popular

Claudia Laitano

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