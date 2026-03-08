Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Podres poderes
Opinião

O que os casos Epstein e Vorcaro revelam sobre seus países

Os dois escândalos mostram como dinheiro, poder e impunidade se articulam de maneira distinta nos EUA e no Brasil

Claudia Laitano

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