Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Reverências suspensas
Opinião

Ocaso do herói

Denúncias contra Cesar Chavez provocam retirada de homenagens e reabrem o debate sobre culto a grandes homens na história

Claudia Laitano

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