Ocaso do herói

Estátua de Cesar E. Chavez no Parque Memorial Cesar E. Chavez, em San Fernando, na Califórnia. Patrick T. Fallon / AFP

Não foi um cancelamento de ocasião, desses que brotam e murcham todos os dias nas redes sociais – como o que transformou Timothée Chalamet em inimigo público número 1 das artes mundiais depois de um comentário bobo que escapou durante uma entrevista. Foram necessários cinco anos de investigação exaustiva de dois repórteres do jornal The New York Times para tirar do pedestal – literalmente – um homem que havia sido reverenciado como herói pela comunidade latina dos Estados Unidos durante mais de 50 anos. Até a semana passada.

Não muito longe de onde eu moro, no Texas, há pelo menos duas escolas com o nome de Cesar Chavez na fachada. Ruas, monumentos, parques e prédios de universidades batizados em sua homenagem espalham-se pelo país. Desde 2014, seu aniversário, 31 de março, era feriado em algumas cidades. Depois da publicação da reportagem, prefeitos e governadores foram obrigados a usar uma palavra que eu nem sabia que existia, derecognition (algo como “desreconhecimento”), para explicar por que eventos marcados para o final deste mês estavam sendo cancelados aos borbotões.

Pouco conhecido no Brasil, Cesar Chavez (1927-1993) era uma espécie de Martin Luther King Jr. da comunidade latina. Nascido no Arizona em uma família de origem mexicana, o ativista tornou-se um dos mais influentes e carismáticos líderes do movimento pelos direitos civis, defendendo os interesses dos trabalhadores rurais com táticas de não violência muito parecidas com as do líder negro assassinado em 1968. Chavez organizou marchas e protestos, fez greves (inclusive de fome), fundou um sindicato e promoveu campanhas para que os latinos se registrassem para votar.

O que veio à tona na semana passada foi que o mesmo homem que inspirava tantas pessoas a lutarem pelos seus direitos tratava as mulheres como se elas não fossem dignas de respeito, dignidade e vontade própria. Pelo menos duas vítimas contaram que foram abusadas sexualmente quando eram menores (12 e 13 anos) e uma terceira, que trabalhava com ele, afirma ter sido estuprada mais de uma vez. Outras vítimas já começam a aparecer.