Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Misoginia
Opinião

Meninos que odeiam meninas

Entre vídeos explícitos, influenciadores tóxicos e adultos distraídos, cresce uma geração exposta à brutalidade antes mesmo de entender o que ela significa

Claudia Laitano

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