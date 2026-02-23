Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Violência contra a mulher
Opinião

A vergonha precisa mudar de lado

Dois lançamentos contam a vida de quem transformou sua história em um emblema na luta contra a misoginia

Claudia Laitano

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