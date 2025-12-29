Vídeos são gerados com uso de inteligência artificial. Sopa / stock.adobe.com

“Slop”, a palavra do ano segundo o dicionário Merriam-Webster, talvez seja a filha caçula da palavra do ano de 2016, a nossa já velha conhecida “pós-verdade”. Sim, palavras não apenas refletem o espírito de uma época como não param de dar cria.

Você pode ter dedicado alguns bons minutos, horas (dias?) da sua vida aos “slops” sem ligar o nome à pessoa. Sabe aqueles vídeos de bebês falando como se fossem adultos? Ou aquelas casas tão aconchegantes que parecem saídas de um conto de fadas? Ou aquela imagem bizarra de Jesus Cristo pairando nas águas em forma de lagostim? Slop, slop, slop. Em bom gauchês, “chinelagem” — o que sugere que a lambança digital sem limites afeta não apenas a maneira como nos relacionamos e formamos nossas opiniões, mas também nosso senso estético.

Alguns “slops” são engraçados porque obviamente falsos e inofensivos (gatinhos voadores, por exemplo). Outros capturam nossa atenção ao encenar situações que nunca aconteceram (Elis e Maria Rita cantando juntas) ou nunca foram registradas por uma câmera (Elis e Belchior se encontrando pela primeira vez). Outros têm o objetivo claro de passar alguém para trás (Dráuzio Varella fake fazendo propaganda de remédio) ou obter vantagens políticas (prepare-se para uma enxurrada desses em 2026). Não importa se o conteúdo criado em laboratório é engraçado, comovente, fofinho, de mau gosto ou politicamente motivado. Se engaja, alguém está lucrando. E se alguém está lucrando, mais gente vai querer entrar na brincadeira.

Ninguém pode dizer que foi pego de surpresa. Nos últimos anos, fomos preparados para o dia em que essas imagens manipuladas (“deepfakes”) ficariam tão perfeitas que só especialistas seriam capazes de detectar a falsificação. Para uma quantidade considerável de pessoas, esse dia chegou em 2025. (Lembram da pastora evangélica chorando a prisão de Bolsonaro? Pois é.)