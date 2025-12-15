Parem de nos matar

Marjorie Estiano interpreta a socialite Ângela Diniz na minissérie. Divulgação / HBOMax

No domingo, 7 de dezembro, milhares de pessoas foram às ruas para exigir ações mais efetivas contra o feminicídio. Na quinta, dia 11, a HBO Max exibiu o último episódio da série Ângela Diniz: Assassinada e Condenada. Parece um daqueles casos em que, por uma incrível coincidência, o noticiário e o entretenimento entraram em sincronia perfeita, mas o fato é que a série poderia ter estreado em qualquer momento, meses antes ou depois, e não estaria descolada da realidade.

Os atos do início do mês foram convocados como reação a uma sequência de crimes com repercussão nacional — seja pelo nível de brutalidade, seja porque uma câmera registrou a agressão. Mas, em essência, não há nada de excepcional nos episódios que vieram à tona nas últimas semanas. Trata-se do indigesto pão-nosso de cada dia.

Baseada no podcast Praia dos Ossos (2020), a série conta a história do assassinato que obrigou a sociedade brasileira dos anos 1970 a repensar os chamados “crimes de honra” ou “crimes passionais” — termos que emprestavam uma aura quase romântica ao feminicídio. No Réveillon de 1976, em Búzios, a socialite Ângela Diniz (Marjorie Estiano) foi assassinada pelo namorado, o boa-vida Doca Street (Emílio Dantas). Julgado em 1979, Doca foi condenado a uma pena de 18 meses e saiu livre do tribunal.

A história poderia ter terminado aí, como tantas outras, mas a escandalosa decisão a favor do assassino mobilizou feministas e simpatizantes em todo o país. O slogan do movimento, “quem ama não mata”, fazia referência ao argumento, muito comum na época, de que homens traídos, ou abandonados, matavam “por amor”. (Dessa praga, parece, nos livramos.) Em 1981, Doca Street foi submetido a um novo julgamento e condenado a 15 anos de prisão. Cumpriu apenas três em regime fechado.