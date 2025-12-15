Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Violência contra a mulher
Opinião

Parem de nos matar

Série que retrata a história de Ângela Diniz teve último episódio lançado no dia 11 e, no dia 7, milhares de pessoas foram às ruas para exigir ações mais efetivas contra o feminicídio

Claudia Laitano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS