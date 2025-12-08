Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Grande cineasta
Opinião

Antes do fim

É coincidência que os dois filmes mais recentes de Richard Linklater tenham chegado aos cinemas norte-americanos quase ao mesmo tempo e que cada um retrate uma ponta da vida de um artista

Claudia Laitano

