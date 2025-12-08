Antes do fim

Novos filmes de Linklater são "Blue Moon" e "Nouvelle Vague". Divulgação / Getty Images Europe

Richard Linklater talvez seja lembrado no futuro não apenas como um dos grandes cineastas da sua geração, que por sinal é a minha, mas como um mestre na arte de contar histórias que se prolongam por anos, às vezes décadas.

Na trilogia “Antes” — Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-noite (2013) — acompanhamos os encontros e desencontros de um casal durante quase 20 anos, da juventude às primeiras crises de meia-idade. Em Boyhood (2014), filmado ao longo de 12 anos, vemos um menino crescer e virar adulto. E se tudo der certo (pra nós, pro diretor e pro planeta), antes do ano 2040 vamos assistir à versão do musical Merrily We Roll Along que Linklater começou a filmar em 2019, aos 59, e que deve ocupá-lo pelos próximos 15 anos. (A trama original começa em 1977 e recua até 1957. Ou seja: as filmagens começaram pelo fim da história, que na verdade é o início da vida dos personagens. Deu para entender?

Blue Moon (2025) vai na direção contrária. Aqui a ação se passa em uma única noite na vida do letrista Lorenz Hart (Ethan Hawke): 31 de março de 1943. Você pode não associar o nome à canção, mas algumas das composições que Hart assinou em parceria com Richard Rogers (Andrew Scott) tornaram-se clássicos da música popular norte-americana (My Funny Valentine, Manhattan, Bewitched e, claro, Blue Moon, entre outras tantas). O filme retrata o momento em que a dupla se defronta com uma encruzilhada do destino. Hart tem apenas 47 anos, mas seus melhores dias já estão no passado — e dentro de poucos meses ele estará morto. Rodgers, por sua vez, acaba de estrear um musical (Oklahoma!) com um novo letrista (Oscar Hammerstein II) e continuará fazendo sucesso pelas três décadas seguintes.

Se Blue Moon mostra o melancólico crepúsculo de um artista talentoso, Nouvelle Vague (2025) é sobre um dos big bangs mais famosos da história do cinema: a estreia de Acossado (1960), filme que tornou o jovem Jean-Luc Godard imediatamente famoso e cultuado.

É apenas coincidência que os dois filmes mais recentes de Richard Linklater tenham chegado aos cinemas norte-americanos quase ao mesmo tempo. Mais coincidência ainda que ambos acabem formando uma espécie de unidade involuntária, retratando as duas pontas da vida de um artista. Em Nouvelle Vague, a explosão criativa, a liberdade para errar e acertar, um futuro a perder de vista, pronto para ser inventado. Em Blue Moon, o ocaso, a cortina que se fecha, a lanterna na popa.