Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

"Desarranjo"
Opinião

O presente no retrovisor

O que os historiadores do século 22 dirão sobre eventos como a COP30? O novo romance de Ian McEwan faz o exercício de olhar nossa época com o olhar do futuro

Claudia Laitano

