Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Censura
Opinião

O segundo talho

Depois dos escritórios de advocacia e das universidades, parece ter chegado a hora de a grande mídia enfrentar sanções e ameaças em série

Claudia Laitano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS