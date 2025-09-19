O programa Jimmy Kimmel Live foi suspenso por tempo indeterminado pela emissora ABC. Chris Delmas / AFP

Imaginem o Jornal Nacional sendo proibido de chamar uma tentativa de golpe de tentativa de golpe. Imaginem o Guedinho, da GloboNews, sendo despedido porque fez piada com a falta de coerência de uma determinada facção política. Imaginem o Roda Viva sendo tirado do ar porque parte dos convidados é de oposição. Imaginem Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Gregório Duvivier tendo que medir as palavras para poder continuar trabalhando. Imaginem um presidente da República processando a Folha de S. Paulo, o Globo, o Estadão, a Zero Hora e qualquer outro veículo que ousar investigar seu passado ou questionar suas decisões. Imaginem o medo de represálias neutralizando empresários, anunciantes, jornalistas, entrevistados.

Esse cenário distópico, sinto informar, pode ser o nosso futuro se a extrema direita voltar ao poder em 2026. Pelo menos essa é a mensagem que o segundo governo Trump está enviando ao mundo: o segundo talho é o que corta mais fundo.

Se o clima de estado de sítio contra a grande mídia parece improvável no Brasil de 2025, mesmo com nossa escassa tradição democrática e notórias fragilidades institucionais, imaginem nos Estados Unidos de 10 anos atrás. Nem o mais enlouquecido profeta do caos teria sido capaz de prever episódios como 1) o anúncio do cancelamento da próxima temporada do programa Late Show, com Stephen Colbert, 2) o processo bilionário contra o jornal The New York Times, 3) a ameaça de cassação de concessões de empresas que empregam comunicadores contrários a Trump e 4) a suspensão repentina do programa Jimmy Kimmel Live!. Esses são apenas os casos mais recentes de tentativas de censura que aconteceram não numa ditadura do Fimdomundistão, mas no país que fixou o direito à liberdade de expressão já na primeira emenda de sua Constituição.