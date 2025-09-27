Jornalista morreu na quinta-feira (25) aos 96 anos. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Era uma amizade improvável. É certo que escolhemos os amigos por afinidades nem sempre muito óbvias à primeira vista, mas nenhuma das minhas amigas mais próximas era tão mais velha (no início, ela com mais de 70, eu ainda na casa dos 30), tão pouco inclinada a frequentar o Ocidente ou o Elo Perdido, tão desembaraçada diante de uma pinça de escargot. Não lembro quando exatamente passamos de colegas de trabalho a confidentes, mas a certa altura nossas conversas foram ficando mais constantes e profundas — e as diferenças superficiais, cada vez menos importantes.

Conhecida pelos livros de etiqueta e pelas reportagens sobre moda, Celia Ribeiro detestava ser vista como a pessoa que sabia a maneira “certa” de se comportar. No dia a dia, não escondia suas inseguranças, principalmente em relação ao próprio trabalho. Mesmo tendo começado a escrever críticas de teatro quando a maioria dos seus colegas de redação não havia sequer nascido, Celia pedia opinião aos mais jovens, ouvia sugestões, buscava ajuda para aprender. Como muitas mulheres da sua geração (e da minha), era assaltada pela Síndrome do Impostor com mais frequência do que deveria.

Essa preocupação permanente em se atualizar e em assimilar as mudanças inevitáveis talvez ajude a explicar sua longevidade na profissão. Em 60 anos de jornalismo, nunca deixou de lado a curiosidade e a empolgação. Perdi as contas de quantas vezes a vi chegar na redação animada com uma entrevista que tinha acabado de fazer, um lugar que estava para ser inaugurado, um artista em começo de carreira que havia descoberto.