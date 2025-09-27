Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Despedida
Opinião

Celia

Algumas pessoas fazem palavras cruzadas para manter o cérebro ativo; Celia preferia cultivar afetos

Claudia Laitano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS