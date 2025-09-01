Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Internet
Opinião

Adorável grotesco

Fenômenos como o morango do amor e os desenhos para colorir Bobbie Goods nascem como tendência nas redes e depois migram para lojas reais

Claudia Laitano

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS