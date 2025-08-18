Olhos nos olhos

"Surrounded" reuniu o comentarista político progressista Mehdi Hasan e 20 representantes da extrema direita. YouTube: Jubilee / Reprodução

1 progressista x 20 conservadores de extrema direita. 1 conservador x 20 ativistas LGBTQIA+. 1 ativista LGBTQIA+ x 20 conservadores. 1 Jordan Peterson x 20 ateus. Esses são alguns dos confrontos entre pólos ideológicos opostos promovidos pelo programa de debates que se tornou fenômeno de público nos últimos meses no Youtube.

Surrounded (cercado) tem uma fórmula simples e eficiente. No centro da roda, diante de uma mesinha com um cronômetro e uma cadeira vazia, um convidado propõe um enunciado para o grupo de 20 pessoas em torno. O primeiro a sentar-se diante dele (correndo para o centro do círculo como na brincadeira da dança das cadeiras) ganha a chance de debater por alguns minutos. A conversa se estende até que a maioria do grupo vote (levantando uma bandeirinha vermelha) para que ele seja substituído — e então rola mais uma dança das cadeiras e um novo confronto. Um dos programas mais assistidos, com mais de 10 milhões de visualizações até a última semana, reuniu o comentarista político progressista Mehdi Hasan e 20 representantes da extrema direita. Sua provocação inicial foi direto ao ponto: “Trump é a favor do crime e dos criminosos”.

O sucesso do formato da série norte-americana foi tão grande que já inspirou pelo menos duas contrapartidas nacionais, também no Youtube. A série Zona de Fogo, do canal Spectrum, atingiu seu pico de audiência no episódio 1 comunista x 20 conservadores (mais de 2,8 milhões de visualizações), com o historiador e ativista político Jones Manoel no centro da roda. No Canal Foco, os debates mais quentes foram 1 patrão x 30 demitidos (6,5 milhões de visualizações), com o empresário Tallis Gomes, aquele que ficou conhecido pela frase “Deus me livre de mulher CEO” , e 1 cristão x 25 ateus (mais de 7,3 milhões de visualizações), com o pastor Tassos Lycurgo.

