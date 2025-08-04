Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Eduardo III

Não consigo parar de pensar na conspiração de Eduardo Bolsonaro contra seu próprio país como matéria-prima para um drama shakespeariano sobre poder, traição e desmedida

