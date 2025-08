Superatual

Se você, como eu, só assiste filmes de super-herói em situações extremas (insistência de filho ou sobrinho, insônia no avião, ausência de opções no bunker em que você foi parar depois de sobreviver a uma hecatombe nuclear), talvez não tenha dado muita bola para a estreia nos cinemas de um novo Superman . Eu provavelmente não teria assistido se não tivesse sido atingida em cheio pela estratégia de marketing mais eficiente que eu conheço: a indignação da extrema direita norte-americana.

Antes mesmo da estreia, o filme foi tachado de “woke”, termo que se presta para quase tudo — do combate ao racismo ao uso de pronomes, da defesa do meio ambiente aos banheiros unissex — e portanto mais confunde do que esclarece qualquer discussão. Mas se desafiar as certezas da extrema direita pode ser considerado um sintoma de “wokismo” galopante, o Superman de James Gunn não tem mesmo muito como se defender.