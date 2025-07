Pode entrar, seu lobo

A paráfrase do poema foi dita pelo filósofo americano Jason Stanley em um vídeo publicado no site do New York Times em maio. No vídeo, Stanley e outros dois professores de Yale, o casal de historiadores Marci Shore e Timothy Snyder, explicam por que decidiram emigrar para o Canadá logo no início do governo Trump, antes que a barra pesasse ainda mais para os críticos do novo presidente. Shore compara os conterrâneos que ainda acreditam que os “freios e contrapesos” da democracia norte-americana vão colocar Trump nos eixos aos passageiros que acreditavam que o Titanic era inafundável. Erraram feio, erraram rude.