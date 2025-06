O sucesso de Amores materialistas (a estreia no Brasil está prevista para 31 de julho) não chega a ser surpreendente. Com Dakota Johnson, Chris Evans (o Capitão América da Marvel) e Pedro Pascal (da série The last of us) no elenco, o filme já era assunto nas redes antes mesmo da estreia nos EUA. Também deve ter ajudado o fato de o primeiro longa de Celine Song, o sensível Vidas passadas (2023), ter recebido duas indicações ao Oscar. A volta do cigarro é um pouco mais difícil de entender, mas aparentemente a cultura pop está cancelando o cancelamento do tabaco, escalando um dos vilões mais odiados dos anos 1990 para coestrelar filmes, séries e clipes de cantores famosos. No clima retrô (de retrocesso e retrógrado) em que andamos, até o câncer de pulmão parece estar sujeito a “novas narrativas”.