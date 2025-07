A abertura ao som de Juraildes da Cruz, compositor natural do Tocantins, é apenas um dos acertos da série que estreia na TV aberta nesta segunda-feira (30), depois de se tornar um dos programas mais assistidos da Globoplay nas últimas semanas. A farinhada do Tocantins nunca foi tão bacana — e tão comentada nas redes sociais.

O talento para fazer o brasileiro rir alto diante da TV parecia ter evaporado com a segmentação dos públicos e a batalha cada vez mais acirrada entre identidades políticas divergentes. Espalhado por todas as plataformas e customizado ao gosto do freguês, o humor fragmentou-se em subcategorias social e culturalmente determinadas. Pablo & Luisão nos lembra que houve um tempo em que todo mundo achava graça das mesmas piadas. É mentira, Terta?

O primeiro acerto da série criada por Paulo Vieira a partir de histórias da própria família foi a escolha do elenco central: Dira Paes, Aílton Graça e Otávio Muller. O formato, com Paulo Vieira entrando em cena, participações especiais e comentários das pessoas reais que inspiraram os personagens, dá ritmo e evita que a série fique com cara de novela. A ideia de celebrar a amizade masculina também veio a calhar em um momento em que virou moda falar da solidão do homem de meia-idade (fica a dica para rapazes de todas as idades: ame seu melhor amigo como Pablo e Luisão se amam). E o fato de a trama se passar no Tocantins, um Estado que raramente é retratado na televisão, acrescenta um tempero a mais.