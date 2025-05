Professor emérito de Harvard e decano da ciência política norte-americana, Joseph Nye Jr. (1937-2025) cunhou o termo “soft power” enquanto escrevia Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (“Destinado a liderar: a natureza mutável do poder americano”), lançado em 1990. Em oposição ao poder imposto pela força das armas, da coerção e da chantagem econômica, o “soft power” é sustentado pelo estilo de vida que projeta. O viajante brasileiro que já recebeu um sorriso caloroso ao mencionar sua nacionalidade sabe que o futebol, a música e a natureza são reconhecidos, em qualquer lugar, como nosso “poder suave”. No caso dos Estados Unidos, apontou Nye, colocar-se ao lado da democracia, dos direitos humanos e da cooperação entre as nações, com apoio de uma rede de organizações governamentais espalhadas pelo mundo e da exportação do “american way of life” através da cultura, tornava o país mais forte e mais influente.