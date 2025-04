Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart em "Crimes of the Future" (2022). O2 Play/MUBI / Divulgação

Muito antes de a série Black Mirror virar metáfora para os nossos espantos tecnológicos cotidianos (quando alguém diz “muito black mirror!” em geral está se referindo a algo que, até ontem, soava como ficção científica) ou de a internet se tornar uma espécie de prótese acoplada aos nossos corpos e mentes, o diretor canadense David Cronenberg já explorava o lado mais sombrio da relação simbiótica entre humanos e máquinas.

São dele filmes como Scanners - Sua Mente Pode Destruir (1981), em que dois irmãos ganham a capacidade de ler e explodir mentes graças a um experimento científico, Videodrome (1983), em que a televisão é usada para alterar permanentemente a percepção dos espectadores, A Mosca (1983), refilmagem de um clássico do terror dos anos 1950 em que um cientista tem o seu DNA embaralhado com o de um inseto, Crash (1996), sobre a inusitada correlação entre acidentes de automóvel e fantasias sexuais, e o recente Crimes do Futuro (2022), sobre um artista que transforma a remoção de seus órgãos em espetáculo.

Em O Senhor dos Mortos (2024), que estreou há duas semanas aqui nos Estados Unidos, Cronenberg leva sua investigação sobre a invasão dos corpos pela tecnologia até a fronteira final: o túmulo. No filme, Karsh (Vincent Cassel) é um empresário inconformado com a perda recente da mulher, Becca (Diane Kruger), vítima de uma doença longa e debilitante (e em sendo um legítimo Cronenberg, não poderiam faltar os membros mutilados e as cicatrizes). Para ficar para sempre perto da amada, Karsh não apenas compra um cemitério como desenvolve uma janela indiscreta para o além, GraveTech, tecnologia que permite que as famílias acompanhem a decomposição dos seres amados, em tempo real, por meio de um aplicativo no celular.