Um dia de ótimas notícias no Grêmio

Renovação do goleador Carlos Vinícius se aproximou muito da concretização. André Ávila / Agencia RBS

Uma renovação próxima, uma contratação anunciada, uma apresentação e uma ação administrativa transformaram o dia do Grêmio. Depois de perder para o Bolívar, estava na hora de termos um dia para se comemorar e a sexta-feira (24) teve esse sabor para os gremistas.

No início da manhã, a diretoria do Grêmio conseguiu pagar os salários e direito de imagem que estavam atrasados. Essa ação tem um valor muito especial porque o atraso já causava desconforto no grupo de jogadores.

Logo após o meio-dia, Jovane Cabral, um dos novos reforços, foi apresentado e fez um treino com os seus novos colegas. As palavras do atacante mostraram maturidade, entendimento e muita vontade de vencer por aqui. Além disso, no seu primeiro trabalho com bola, um golaço de encher de otimismo o torcedor gremista.

Outra boa notícia foi o anúncio, e posterior postagem no BID, do lateral Diego Caito, um dos novos reforços para o restante da temporada. O jogador deve ser presença garantida no grupo que enfrenta o Fluminense no domingo. Por fim, Carlos Vinícius! A imprensa, caminhando para o final do dia, informou que a renovação do goleador se aproximou muito da concretização.