Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Enfim, um respiro
Notícia

Um dia de ótimas notícias no Grêmio

Quatro ações transformaram o dia do torcedor

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS