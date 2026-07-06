O plano perfeito do futebol brasileiro está concluído

A maior seca de conquistas da seleção brasileira não tem apenas um culpado. Somos apenas o resumo de caminhos errados, escolhas sem sentido e um conceito inverso do que já foi feito no Brasil. Vivemos o mundo dos números acima do jogo e acima da base do futebol brasileiro, que historicamente é a técnica dos jogadores. Perdemos, incrivelmente, exatamente da mesma forma que nas últimas Copas, e essa é a prova concreta de que somos resultado do que estamos plantando.
Os nossos jogadores nascem para serem vendidos, para enriquecerem em um mercado que paga por características individuais. Os talentos naturais foram enquadrados em um espaço específico do campo e deixaram de pensar em um jogo completo. Fazemos o que o mercado europeu manda e depois pedimos que o resultado surja da nossa essência perdida.
A nossa comunicação também se perdeu no caminho. O futebol está sendo visto pelos aplicativos de estatísticas, como se esse esporte pudesse ser vencido pela formação do algoritmo perfeito. Chegamos ao ponto de entregar um pênalti decisivo para uma estatística que desconsidera o talento e o protagonismo como base emocional de um esporte que é decidido sempre pelos melhores. Somos resultado de uma cartilha, e nem sequer estamos conseguindo ver isso.
A derrota para a Noruega foi exatamente igual às derrotas para Croácia e Bélgica, evidenciando algo muito além de um jogo de futebol. A perfeição das semelhanças exalta a tese dos fracassos construídos pelas nossas escolhas. Trabalhamos para perder e alcançamos com êxito o objetivo. Resta saber se queremos seguir sendo perfeitos no projeto das derrotas. A obra de arte de perder sendo o que nunca fomos está concluída e, pelo visto, essa conduta já está tatuada em todos os segmentos. Jogadores, dirigentes, técnicos, comunicação, base e tudo o que faz parte do ecossistema do esporte brasileiro está de parabéns. Está tudo dentro do planejado.