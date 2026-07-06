O plano perfeito do futebol brasileiro está concluído

Brasil caiu nas oitavas da Copa, após derrota para a Noruega. Odd ANDERSEN / AFP

A maior seca de conquistas da seleção brasileira não tem apenas um culpado. Somos apenas o resumo de caminhos errados, escolhas sem sentido e um conceito inverso do que já foi feito no Brasil. Vivemos o mundo dos números acima do jogo e acima da base do futebol brasileiro, que historicamente é a técnica dos jogadores. Perdemos, incrivelmente, exatamente da mesma forma que nas últimas Copas, e essa é a prova concreta de que somos resultado do que estamos plantando.

Os nossos jogadores nascem para serem vendidos, para enriquecerem em um mercado que paga por características individuais. Os talentos naturais foram enquadrados em um espaço específico do campo e deixaram de pensar em um jogo completo. Fazemos o que o mercado europeu manda e depois pedimos que o resultado surja da nossa essência perdida.

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A nossa comunicação também se perdeu no caminho. O futebol está sendo visto pelos aplicativos de estatísticas, como se esse esporte pudesse ser vencido pela formação do algoritmo perfeito. Chegamos ao ponto de entregar um pênalti decisivo para uma estatística que desconsidera o talento e o protagonismo como base emocional de um esporte que é decidido sempre pelos melhores. Somos resultado de uma cartilha, e nem sequer estamos conseguindo ver isso.