O 10, o 5 e o 8 para um novo Grêmio 

Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

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