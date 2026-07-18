Grêmio está anestesiado e caminha para o rebaixamento 

Carlos Vinícius fez o gol tricolor na partida. VINICIUS SILVA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A derrota do Grêmio para o Mirassol foi para fazer a torcida tricolor deixar de acreditar no que está sendo feito no clube. Um jogo burocrático, sem sangue, e que mostrou que existe uma necessidade urgente de mudar de rumo. Seja com a saída do treinador Luís Castro ou uma drástica mudança no grupo de jogadores, está claro que acabou o prazo dos dirigentes.

Depois de 30 dias de treinamento e três jogos treino, o Grêmio fez um jogo sofrível e foi derrotado ao natural pelo Mirassol. Jogando de forma sonolenta, entregou gols e nunca mostrou vontade de reagir. Luís Castro, de forma clara, não conseguiu convencer os seus comandados e não tem nenhum espaço para seguir no comando.

O problema, no entanto, não está apenas na comissão técnica. A atuação descomprometida de alguns jogadores chegam como uma bomba no coração dos torcedores. A atuação de Willian, por exemplo, foi a cara de um grupo que parece não querer jogar no Grêmio. Uma vergonha.

Acabou a paciência. Não existe mais espaço para acreditar em algo tão frágil. O trabalho acabou e a anestesia vivida pelo Grêmio começa a preocupar. O triste jogo contra o Mirassol foi apenas mais um indício de que o caminho do tricolor é voltar a zona de rebaixamento do Brasileirão muito antes do que imagina.