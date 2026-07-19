Conselho Deliberativo no centro das críticas da torcida do Grêmio

Algumas análises começam a criticar a postura do Conselho. Gustavo Lutz / Arquivo pessoal

Não são poucos os questionamentos do torcedor do Grêmio quanto ao momento caótico que o clube vive atualmente. O curioso é que, agora, algumas análises começam a criticar a postura do Conselho Deliberativo ao longo dos últimos anos. A figura da fiscalização, um dos pontos fundamentais do órgão, não teve nenhum resultado prático e o questionamento do torcedor precisa ser amplamente discutido.

Todos os dias, relatos de caos financeiro tomam conta do noticiário do Grêmio, e a pergunta que domina o sentimento do torcedor é: por que se deixou chegar nesta situação? Luvas astronômicas para jogadores, salários base acima das condições do clube, compras de direitos sem nenhuma lógica são apenas alguns exemplos que mereciam um maior cuidado do órgão, que parece, cada dia mais, estar desconectado de sua verdadeira razão.

A discussão sobre o modelo político do Grêmio precisa, de fato, aumentar. À beira do caos financeiro, o clube não teve nenhum tipo de cuidado quanto ao risco de quebrar e isso, logicamente, passou pela falta de instrumentos produzidos pelo próprio clube. A realidade é essa e está na hora de olhar no que foi construído pelo Grêmio nos últimos anos.

O aperto do Grêmio dentro do campo, por tudo, não pode esconder o que aconteceu nos últimos anos fora das quatro linhas. De um clube saudável a um Grêmio pré-falimentar, as estruturas precisam ser amplamente discutidas neste momento. Não adianta seguir planejando o futuro com os mesmos erros que deixaram o Grêmio chegar nesta situação.