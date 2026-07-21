A real intenção do Grêmio na Sul-Americana

Tricolor perdeu para o Mirassol na retoma após a Copa do Mundo. Rapha Marques / Grêmio FBPA

O episódio envolvendo a não ida do técnico Luís Castro a La Paz não indica uma suposta falta de interesse do Grêmio na Copa Sul-Americana, como se pode sugerir. A questão médica foi determinante e acabou definindo, também, o que o Tricolor pensa da competição. A ideia é dar seguimento a busca por um time ideal e o Grêmio quer voltar da altitude com um bom resultado.

Não se pode, no atual nível de pressão, imaginar que o Grêmio possa preterir jogos ou competições. A frágil atuação contra o Mirassol colocou sob risco todo o trabalho, e um bom jogo na altitude pode devolver uma certa tranquilidade ao ambiente. Diante disso, fica claro a necessidade do Grêmio de levar os seus principais jogadores para o confronto.

O Grêmio, por tudo, deve ir à Bolívia com o seu grupo principal, e, se a relação dos atletas mostrar alguma ausência, será em razão da incomodação do último jogo. Não imaginem preservação. A hora é de reconhecimento sobre quem está junto pela manutenção deste trabalho.

O jogo contra o Bolívia, diante de tudo que estamos vendo nos bastidores, ganha um componente muito mais decisivo. Além de dar vida ao Grêmio na competição Sul-Americana, a partida servirá, também, para entender o nível de comprometimento dos jogadores com o que está sendo feito no clube.