Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Jogo importante
Opinião

A real intenção do Grêmio na Sul-Americana

Não se pode, no atual nível de pressão, imaginar que o Tricolor possa preterir jogos ou competições

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