A evolução do caos do Grêmio teve a ilusão como principal ingrediente

O Grêmio se endividou além das suas possibilidades. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Um simples relatório que a própria inteligência artificial pode produzir explica a situação de caos que o Grêmio vive atualmente. Basta entender os valores investidos, os jogadores contratados e o gradual aumento da folha nas janelas de transferência de 2019 até o momento para se tirar uma conclusão.

A solução sempre foi parecida. Novos dirigentes, superpoderes para profissionais, e uma receita básica: sem reforços ou mais investimento vamos ter problemas. A ilusão, curiosamente, se renovava a cada ciclo, mas só no campo do discurso. Na prática, a história era outra.

Dirigentes escondidos nas soluções de treinadores com a lógica do "traz que comigo vai jogar". Pois não deu certo e ainda custou muito caro. O Grêmio construído para vencer entre 2014 e 2016 custava menos de R$ 6 milhões por mês. Hoje o tricolor despeja perto de R$ 30 milhões por algo muito ruim.

No campo administrativo, e isso deixa tudo ainda pior, esse Grêmio viveu um aumento absurdo de receitas, seja pelo boom da bets ou pela renovada força dos direitos de TV no futebol brasileiro. Todo o Brasil viu um crescimento rápido nos números do futebol, e o Grêmio também esteve nesse bolo.

Endividamento

Infelizmente, em nenhum destes anos, alguém no Grêmio pensou em algo além de uma janela de transferências ou gestão, e o resultado é indiscutível para todos que amam o clube. O Grêmio, neste embalo, se endividou além das suas possibilidades.

Todo mundo que já errou na vida, e eu errei muito, sabe que o primeiro passo para se evoluir é discutir os motivos que o levaram para chegar a esses problemas. O Grêmio, infelizmente, é resultado do próprio Grêmio. Da política, que virou partidária, das escolhas por status, do descaso com dinheiro sem punição alguma, da hipervalorização financeira de "ídolos" e outras tantas situações que trouxeram o clube para este longo inverno.

Às vezes, no caos, surgem impulsos para se retomar o caminho, e o Grêmio precisa desta luz. O clube vai conseguir se reeguer, mas precisa, antes de qualquer coisa, afastar a ilusão do seu horizonte. Foi acreditando em pensamento mágico que o Grêmio fez de tudo para acabar. E o resultado só não foi definitivo em razão da força do coração do gremistas, que, de fato, são os únicos que conseguem entender o que o Grêmio representa e precisa.