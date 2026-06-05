Primeiro nome da lista e o novo caminho do Grêmio

Mandaca comemora gol marcado sobre o Grêmio em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

A matéria assinada por Saimon Biachini, em GZH, indicando o primeiro nome no radar do Grêmio para reforçar o time, demonstra uma tendência. O possível interesse pelo volante Mandaca, do Juventude, revela um novo caminho para o Tricolor, com um perfil de atleta completamente diferente dos fizeram parte do grupo nos últimos anos.

O Grêmio, nas últimas temporadas, fixou a sua procura em jogadores reconhecidos e com mais de 30 anos. Essa conduta acabou trazendo algumas soluções emergenciais, mas não garantiram evolução do trabalho no médio prazo. Além disso, os altos valores envolvidos em negócios assim acabaram prejudicando muito o clube.

Com um novo modelo de reforços, o Grêmio tenta mudar o perfil do grupo. A busca por atletas mais jovens e que ainda mantém ambições na carreira pode criar um ambiente mais competitivo e comprometido, algo que faltou nos últimos anos.