Os incríveis números da folha de pagamentos do Grêmio

Grêmio precisa buscar uma folha próxima dos R$ 18 milhões por mês. Omar Freitas / Agencia RBS

A expressão "não está fácil pra ninguém" aparece sempre em torno de brincadeira ou memes difundidos nas redes sociais. Agora, quando nos vemos discutindo os números da folha de pagamento do Grêmio, damos outra conotação para a brincadeira.

A forma como o Tricolor tratou o dinheiro e transformou o clube em uma indústria de super salários merece sempre a nossa lembrança.

Até o momento, dois jogadores deixaram o clube: Arthur e André Henrique. Segundo algumas informações, com essas duas saídas, o Grêmio reduziu a folha em R$ 2,3 milhões por mês, e isso representa menos de 10% do valor que o Tricolor paga mensalmente aos seus jogadores.

Chama a atenção o alto custo de tudo que o clube constrói. Todos os negócios são milionários e quase nenhum consegue se justificar.

Teremos, nos próximos dias, mais informações como essa. O Grêmio precisa buscar uma folha próxima dos R$ 18 milhões por mês para ter tranquilidade e, para isso, será necessário tirar mais atletas com altos salários do atual contexto.

Enquanto não solucionar essa questão, o Grêmio irá sofrer muito para avançar. Não existe mais espaço para esse endividamento e um clube sadio depende desta solução.