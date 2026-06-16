O que essa Copa do Mundo está ensinando aos brasileiros

Árbitro alertou o uruguaio Cannobio por tentar cavar faltas durante Uruguai x Arábia Saudita. MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A principal notícia da Copa do Mundo já apareceu e precisa servir de ensinamento para o Brasil. O uso do VAR e a forma como os árbitros deixam o jogo fluir são os destaques por aqui.

A interpretação dos lances, com respeito absoluto pela intenção e resultado da jogada, retomam a essência do jogo. Depois de anos e anos vendo o VAR decidindo as partidas pela sua vontade no Brasil, não poderia deixar de falar da importância de ver o futebol novamente como ele é.

No jogo entre Uruguai e Arábia Saudita, em mais de uma oportunidade, vimos o atacante Cannobio, uruguaio que joga no Fluminense, buscar o contato e chamar a atenção da arbitragem, artifício comum em jogos do Campeonato Brasileiro. No Brasil, de cinco em cinco minutos, teríamos o jogo parado buscando frames para mudar o que o campo estava falando. Pois nesta Copa, nada foi feito. O futebol fluiu e jogo teve o resultado que as equipes produziram.

É preciso refletir muito sobre o que fizemos com o futebol. A arbitragem está sendo coadjuvante nesta Copa do Mundo e é a principal notícia até o momento. Jogos fluindo e muito melhores de ver. Se não entendermos este presente que o Mundial está nos dando, não teremos mais saída.

Dentro do campo, o futebol brasileiro está tendo dificuldades, mas tem tudo para fazer uma grande competição. Já fora das quatro linhas, a comparação do uso do VAR e da forma de condução da arbitragem desmoraliza o nosso futebol. Nesta Copa, a aula está na cara de todos, resta saber se o Brasil quer evoluir ou seguir destruindo o futebol que é jogado no país.