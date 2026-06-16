Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Arbitragem
Opinião

O que essa Copa do Mundo está ensinando aos brasileiros

Uso do VAR e a forma como os árbitros deixam o jogo fluir são os destaques do Mundial

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS