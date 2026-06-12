O motivo da força da camisa do Grêmio nos EUA

Craque fez a camisa tricolor ser conhecida no mundo inteiro. Fernando Gomes / Agencia RBS

Já adianto que esse será um assunto polêmico, mas é preciso falar. Como sabem, estou em Nova Jersey acompanhando e cobrindo a Copa do Mundo. As minhas pautas são sempre relacionadas ao Grêmio e é impactante o conhecimento das pessoas com relação ao manto tricolor.

As três cores aparecem de uma forma muito clara nas mais aleatórias pessoas que estão por aqui, e a quase totalidade conhece de alguma forma o clube do sul do Brasil.

Alguns destes americanos, inclusive, têm dificuldade de lembrar do nome do clube, mas a camisa está na memória deles. Quando se avança na conversa e se busca entender um pouco mais sobre este conhecimento do público, aparece o nome de Ronaldinho Gaúcho. É pelas suas divulgações que a força da camisa do Grêmio ganha espaço em um público que se importa pouco com o futebol. Ronaldinho é o embaixador informal do Grêmio no mundo, gostem ou não.

Ronaldinho é o embaixador informal do Grêmio no mundo, gostem ou não.

É inegável que o público do futebol relaciona Ronaldinho com o Grêmio e que a admiração pelo craque é gigantesca neste cenário. Poucos sabem se existe dificuldade no relacionamento do jogador com a torcida gremista, mas todos sabem que a camisa tricolor é a base da juventude de Ronaldinho. Barcelona e Grêmio são os clubes citados quando o assunto é o craque nascido no Bairro Vila Nova, em Porto Alegre.

Por tudo, chama a atenção a empolgação dos torcedores quando o assunto é Ronaldinho. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Adriano e até Zico são citados por aqui, mas o talento do craque criado no Grêmio encanta e chama muito a atenção dos torcedores. Esse, me parece, é um assunto encerrado no clube, mas as pessoas precisam saber que, para o mundo, Ronaldinho e Grêmio estão muito conectados.