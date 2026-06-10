Novela Arthur tem um desfecho claro na nossa frente

O torcedor tricolor precisa estar ciente dessa realidade. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O principal assunto no Grêmio nos próximos dias será o capítulo final da novela Arthur. O jogador encerra o seu contrato de empréstimo com o clube e o seu futuro será definido. Já sabemos, no entanto, o que se encaminha e a notícia não parece boa para o torcedor tricolor.

Arthur chegou ao Grêmio na metade do ano passado em um contrato de empréstimo com a Juventus. O Tricolor, na oportunidade, informou que haveria a chance de renovação, mas não deu detalhes do contrato. Com o tempo, infelizmente, se viu que um novo contrato dependeria de uma negociação totalmente independente do primeiro negócio, o que, neste momento, complica muito a sua permanência.

O contrato de Arthur com a Juventus envolve muito dinheiro e existe uma informação que indica que o clube italiano deve alguns valores ao volante brasileiro. Essa questão, que poderia ser favorável, piora a situação, já que projeta vultosas quantias para um futuro contrato. O Grêmio, para ter Arthur, precisaria envolver valores completamente fora da sua realidade atual.

Mesmo que a Juventus não indique a intenção de utilizar Arthur, os valores de um novo contrato com o jogador, feitos por qualquer equipe, limitam os clubes postulantes. Se for atuar no Brasil, por exemplo, Arthur receberia cerca de R$ 3 milhões, entre salários e luvas, o que é impensável para o Grêmio neste momento. O torcedor tricolor precisa estar ciente dessa realidade.