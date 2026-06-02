Mudança, atrasos e o caos escondido no Grêmio

Luís Castro é só a ponta de um conjunto de problemas do Grêmio. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Talvez o futebol seja o ponto visível de um iceberg de problemas no Grêmio. A segunda-feira foi de surpresas no clube. A primeira novidade foi a saída do vice de futebol Antonio Dutra Júnior, que, ao final do dia, confirmou atrasos nos direitos de imagem dos atletas tricolores. Situações novas de um Grêmio que aparentava ter controle sobre as dificuldades iniciais do próprio projeto.

O técnico Luís Castro, que parecia ser o principal alvo da indignação do torcedor gremista, virou um problema secundário, sobretudo após o vazamento de um áudio de Celso Rigo, um dos mais poderosos apoiadores da atual gestão.

O empresário, que apoia financeiramente o Grêmio há décadas, revelou o tamanho das dificuldades que a atual gestão enfrenta para solucionar os tantos compromissos financeiros do clube.

O resultado de campo, pelo que se viu ao longo do dia do Grêmio, é apenas uma consequência de todas essas questões. Os erros do técnico, como ponto definitivo de um jogo, perdem força quando se juntam a um ambiente doente. Nesta hora, todos os detalhes jogam para que o fracasso impere e isto ficou bem claro.

Nova reformulação

Agora, no entanto, já temos algumas cartas na mesa. O Grêmio confirma a permanência do técnico português no comando do time e revela que irá partir para uma nova grande reformulação.

Seriam 10 jogadores fora dos planos, além, é claro, das vendas que o clube se obrigará a fazer. Diante disso, teremos reforços, mesmo que as finanças indiquem muito cautela.

Depois de encerrar o primeiro semestre, o Grêmio terá que se reencontrar no campo e fora dele. A crise política e financeira precisará de solução o quanto antes. O clube não pode mais esperar. O campo de jogo, definitivamente, não é o início de tudo. No futebol, ele é o fim e o sucesso passa por todos os acertos necessários antes da hora da partida. O Grêmio, mais uma vez, parece ter esquecido isso.