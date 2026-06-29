Mais uma página da cartilha do hexa está assinada

Vitória sobre o Japão foi o capítulo da dificuldade contra uma equipe menor. Paul ELLIS / AFP

Sofrer até o final em um jogo que deveria ter vencido com facilidade representa, após a classificação, apenas mais uma etapa da natural cartilha de um título. A virada sofrida contra o Japão vira, agora, combustível e ensinamento para o próximo enfrentamento do Brasil. A Copa começou, e o time brasileiro segue vivo na competição.

O jogo teve contornos de tragédia, mas terminou em pura emoção. O time de Carlo Ancelotti demorou para entender a estratégia do adversário, que optou por se retrancar e jogar sem a bola. Em uma saída errada, para complicar ainda mais a estratégia, o Brasil sofreu o gol e precisou se redobrar ainda mais.

Na segunda etapa, sem Paquetá, lesionado, o Brasil voltou mais ofensivo e passou a levar perigo ao gol adversário. A retranca japonesa foi vencida apenas na bola aérea, em uma das tantas iniciativas do time brasileiro. Casemiro fez o gol do empate. O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos, mas fez justiça a quem lutou sempre para ganhar.

Uma Copa do Mundo tem uma cartilha para ser cumprida, e a vitória sobre o Japão é o capítulo da dificuldade contra uma equipe menor e retrancada.

O Brasil ultrapassou a quarta etapa e, agora, precisará seguir forte. Os caminhos serão, no entanto, cada dia mais tortuosos e com páginas mais difíceis de serem vencidas. É preciso, no entanto, entender as nuances desta competição.

A segunda-feira em Houston, por tudo que se viu, mostrou que o Brasil é um dos candidatos ao título.