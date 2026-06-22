Grêmio é destaque no Global Goal Connection, em Miami

Executivo Álvaro Prange representará o Grêmio em Miami. Grêmio / Divulgação

O Global Goal Connection será o grande destaque do futebol na próxima semana, no que diz respeito a evolução fora do campo. A cidade de Miami irá sediar o evento, dedicado a debater o futebol, suas inovações e estratégias para atrair e engajar fãs, e vai centralizar os pensamentos sobre a evolução do esporte no atual cenário. O Grêmio, como sempre, terá lugar de destaque nas mesas de palestras.

O executivo Álvaro Prange, que está no Grêmio há alguns anos e hoje faz parte da equipe de Alex Leitão, irá participar do painel The Business of Sports in the Global South, ao lado de Marlon Hill, Mathew Ratner, Bruno Costa (diretor internacional CBF), Raimundo Netto (Presidente Federação do Amapá) e de André Mazzuco (Presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol).

Além de Álvaro, Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, terá um espaço de destaque no evento. A reunião de lideranças do esporte, executivos, gestores públicos, empreendedores, atletas e representantes da comunidade do futebol sempre merece destaque, sobretudo quando o Grêmio assume o seu papel de protagonista.

A conexão de pensamentos, nos dias de hoje, é de suma importância para o crescimento dos clubes. Em época de muitos movimentos, estar no centro da discussão se torna fundamental. Entender mais sobre engajamento dos torcedores e o comportamento dos preços nos grandes estádios, por exemplo, é um dos pontos que essa experiência pode contribuir. O Grêmio procura um novo caminho e estudar é o início de tudo.