Grêmio contrata talento do futebol brasileiro

Matheus Nascimento era considerado uma joia da base. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Grêmio está contratando o centroavante Matheus Nascimento, de 22 anos, e que está LA Galaxy e pertence ao Botafogo. O jogador chega nesta semana em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato. O atleta é um dos talentos da nova geração e já foi tratado como pérola nas categorias de base.

A contratação deve ser considerada uma ação inteligente da diretoria, que, diante das dívidas do clube carioca com o Tricolor, pôde reforçar o time utilizando estes créditos. Matheus Nascimento chega para dar vitalidade ao ataque e também como uma nova opção ao técnico Luís Castro.

Com esta contratação, o Grêmio cria mais possibilidades de mudanças táticas. Na base, Matheus Nascimento, que frequentou as seleções em várias categorias, jogava tanto como centroavante como segundo atacante.