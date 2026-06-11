Dois vexames e uma grande preocupação no Grêmio

Times de base do Grêmio tem sofrido derrotas pouco comuns na sua longa história. Renan Mattos / Agencia RBS

A semana do Grêmio ganhou um sério componente de preocupação depois de dois vexames protagonizados pelos times de base do clube.

Em dois dias, o time sub-17 sofreu uma dura goleada para o Corinthians e a equipe sub-20 levou 3 a 0, em Eldorado, do Fluminense. Um trabalho sempre elogiado começa a enfrentar problemas que não caminham com a excelência que sempre esteve junto com o Tricolor.

A pergunta sobre o motivo do momento ruim tem tomado conta de quem acompanha os profissionais que montam a estrutura do clube. O Grêmio sabe que não pode sofrer desta forma, e nada justifica goleadas em série como vem enfrentando. Mesmo que pontualmente se encontrem justificativas, o fato é que, nas competições nacionais, os times de base do Grêmio tem sofrido derrotas pouco comuns na sua longa história.

O time sub-17, que levou 7 a 0 da equipe paulista, tem, no próximo sábado (13), a decisão do Campeonato Gaúcho e muito se fala que estava aí o foco dos atletas. Uma derrota como essa, no entanto, atinge a confiança de qualquer jogador, e com jovens isso é ainda mais intenso. Todos sabem que a resposta precisa vir e a torcida é para um grande jogo, e uma franca recuperação, contra o Inter nesta final.

Já no sub-20, a situação começa a ganhar contornos de drama. O Grêmio corre, mais uma vez, risco de rebaixamento no Brasileirão da categoria, e isso merece uma dura cobrança interna. O clube já trocou de treinador, colocou jogadores que treinavam no profissional para atuar, e, mesmo assim, o resultado não veio, dando ideia de que os dirigentes estão com dificuldades para reencontrar o caminho das vitórias.

Em resumo, derrotas não são comuns no trabalho de base do Grêmio e o que está acontecendo não pode ser tratado com normalidade. As análises internas precisam começar e, às vezes, mudanças de rumo ajudam todo mundo. Eu acredito muito no que é feito no Grêmio, e, por isso, a minha incredulidade com derrotas e vexames deste porte.