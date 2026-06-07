Ainda no embarque, em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

O sentido cosmopolita de Nova York está no próprio ar. Em meio a um evento mundial como a Copa, é claro que esta sensação se expande.

Turistas e apaixonados pelo futebol estão por todo o lado, e de todos os lados eles aparecem. Em um evento de seleções, os torcedores se unem pelas suas nações, se distanciando um pouco do conceito regional que o futebol tão bem produz.

As camisas dos clubes, no entanto, garantem encontros e, em um evento como esse, isso tem um sabor muito especial. Em meio as finais da NBA, e com um time novaiorquino na disputa, as atenções, por óbvio, estão um pouco divididas, mas já se nota a presença dos brasileiros e as camisas dos seus clubes por aqui.

A força da Copa, por tudo, permite que Nova York exerça o seu dom de ser gigante e essas pequenas histórias regionais individualizam e unem comunidades, dando um valor ainda maior para todos estes encontros. As camisas dos clubes brasileiros são cartões de visitas para o encontro de muitas histórias.

A escala deste domingo (8) prevê a nossa entrada do Rockfeller Center, no coração de Manhattan. Eu e o Vaguinha lá estaremos, contando os bastidores da passagem de gremistas e colorados por aquele espaço. Nossa equipe estará em diversos pontos dos EUA, Canadá e México, relatando o que mais importante acontece neste evento.

A camisa do Grêmio estará comigo, como sempre. Neste caso, não será para torcer em um jogo do Tricolor. O manto tricolor, agora, servirá como símbolo de encontros. A presença dos gremistas na Copa merece ser destacada, e é isso que iremos buscar. Encontrar pessoas e contar as suas histórias é a nossa tarefa e a camisa tricolor é o ponto de conexão de muitos desses caminhos.