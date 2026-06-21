Acanhamento brasileiro criou o grande protagonista da Copa

Atacante é o principal nome do time de Ancelotti até aqui no Mundial. Angela Weiss / AFP

A Seleção Brasileira não fez dois grandes jogos na abertura da Copa do Mundo, mas existe algo impactante na equipe nacional. O protagonismo de Vini Jr. nas duas partidas indica um acerto do técnico Carlo Ancelotti na construção do time, e isso, incrivelmente, fala muito sobre a nossa fragilidade no âmbito mundial.

O destacado atacante do Real Madrid nunca foi o mesmo com a camisa amarela. Se dizia, inclusive, que ele sentia o peso de ser estrela no futebol brasileiro. Nesta Copa, no entanto, tudo parece ter mudado. Nos enfrentamentos contra Marrocos e Haiti, Vini Jr. brilhou, foi decisivo, indicando estar muito bem adaptado a nova forma do time jogar.

Fica claro que o trabalho de Ancelotti foi privilegiar a força e a velocidade de Vini, que está correspondendo. O técnico italiano entendeu a fragilidade do seu time e passou a direcionar todo o jogo para o craque revelado no Flamengo.

O Brasil joga com linhas baixas e espera o espaço para acionar Vini Jr. Nesta condição, o extrema esquerda utiliza o que tem melhor, e isso fez a diferença para o time nos dois primeiros jogos.