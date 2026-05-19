Weverton e o fato que pode mudar os negócios do Grêmio

Weverton ensinou muito ao Grêmio nesta convocação. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A convocação de Weverton para a Copa do Mundo tem um sabor muito especial para o Grêmio, e essa alegria vai muito além de ter um jogador atuando na Seleção Brasileira.

Nos últimos anos, nos acostumamos com jogadores que chegavam em Porto Alegre sem a ambição de conquistas importantes na carreira. Foram muitos os atletas que se aposentaram após o término do contrato, e isso causou um sério desconforto em todos que pensam futebol no clube.

Em 2024, por exemplo, quatro jogadores deixaram o clube para a aposentadoria. Fábio, Diego Costa, Rodrigo Caio e Geromel não atuaram mais após o término do vínculo com o Tricolor. Casos emblemáticos no passado, como Thiago Neves e Diego Souza, também precisam ser citados, mesmo que o primeiro ainda tenha tentado jogar por mais um ou dois meses em outro clube.

No ano passado, as iniciativas com Marcos Rocha e Willian, que ainda estão sob contrato, infelizmente, têm tudo para terminar com o mesmo desfecho.

Contraponto importante

Diante destes fatos, o caso Weverton representa um divisor de águas para o clube. Se antes os contratos com o Grêmio representavam uma chance definitiva até o encerramento da carreira, agora temos um contraponto importante. Weverton recebe um presente por ter optado pelo Grêmio. Se nao estivesse atuando aqui e continuasse no Palmeiras, a alegria da convocação não teria existido.

O Grêmio precisa usar isso a seu favor e mostrar o quão importante é o clube no cenário do futebol. Em matéria de Copa do Mundo, por exemplo, Weverton é o nono brasileiro sob contrato com o Tricolor a ser convocado para a competição, fato pouco comum para times fora do eixo Rio/São Paulo.

Atletas como Alcinco, Everaldo, Paulo Isidoro e Anderson Polga, entre outros, também entenderam a força e a importância da camisa tricolor no futebol nacional.

Próximos ciclos

Nos próximos ciclos, outros nomes estarão na disputa, e, quando os atletas imaginarem o Grêmio nos seus caminhos, terão a certeza de que velhas práticas acabaram por aqui e que Porto Alegre pode ser a melhor escolha para buscar grandes conquistas.

Weverton, além de uma alegria suprema, também ensinou muito ao Grêmio nesta convocação.