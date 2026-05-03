Três novas joias entram no radar atento do Grêmio

João Borne é um dos destaques da base tricolor. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A base do Grêmio não para de produzir talentos e, de tempos em tempos, precisamos atualizar sobre nomes que começam a gerar expectativa no clube.

Alguns meninos, em especial, estão sendo monitorados pela comissão técnica do profissional e devem, nos próximos meses, aparecer também em relações de jogos ou treinos do grupo principal. Esse ponto eleva a nível do trabalho e confirma, para o mercado, que o Grêmio não para de produzir.

Três nomes, neste momento, merecem total atenção de todos. A recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro Sub-20 passa por três jogadores que recebem elogios de todos que acompanham o trabalho.

O primeiro, claro, é João Borne. Meia atacante goleador, Borne já merece o seu espaço junto ao futuro do Grêmio há algum tempo. A sua capacidade de produzir oportunidades e de marcar gols é pouco comum nos dias de hoje.

Dois nomes ainda pouco conhecidos do grande público ligaram o alerta no radar de quem pensa o profissional do Grêmio.

Fellipe Magalhães é um deles. O atacante de lado de 18 anos, que foi contratado junto ao Capivariano depois de um período de experiência, não para de evoluir e tem se constituído em uma das peças fundamentais do time do Grêmio.

Por fim, o centroavante. Harley é o nome da vez para a posição.

Jogador alto e de imposição, o jovem é a nova esperança do Grêmio para formar um nome forte para a equipe de cima. Historicamente, esse é um tabu na formação. Muitos camisas 9 surgiram e poucos vingaram, e Harley quer romper essa máxima.

É o Grêmio e o seu trabalho de sobrevivência. Não existe saída além da base, e o Grêmio sabe bem disso.