Saiba quem mais ganhou, e perdeu, na briga entre Flamengo, Grêmio e Palmeiras

Grêmio pode ser beneficiado com o novo debate. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma troca de notas, e farpas, entre Grêmio, Flamengo e Palmeiras foi apenas o capítulo final de uma briga que não tem mais volta no país. A luta por percentuais nos contratos de direitos de TV é o centro do conflito e, por óbvio, cada um procura ver o que pode ser melhor para o seu clube.

O resumo financeiro de toda a discussão expõe a força do Flamengo e a fragilidade dos outros clubes nesta relação. E os cariocas usaram apenas a lógica nesta negociação, e o Grêmio, curiosamente, também ganhou por isso.

Tudo começou, inclusive, pelo próprio Grêmio. No mês de fevereiro, incomodado com a ação judicial do Flamengo, que bloqueava valores na justiça, a diretoria tricolor discutiu internamente a saída do bloco da Libra, o que seria o fim para o grupo que tinha Flamengo e Palmeiras como protagonistas.

A partir deste movimento, todos se reuniram para solucionar as diferenças e tentarem um acordo. O Grêmio, naquele momento, estudava a possibilidade de vender 10% dos seus direitos de TV por 50 anos em troca de R$ 100 milhões, algo obrigatório para os clubes que fazem parte do bloco da Forte Futebol. Felizmente, o jogo virou e a negociação se voltou apenas dentro dos clubes do bloco da Libra e o Grêmio não cometeu a insanidade de vender o futuro.

Passada essa etapa, seria preciso discutir as diferenças pedidas pelo Flamengo na justiça. O clube carioca, legitimamente, buscava uma fatia maior nos pontos relacionados a distribuição de verba por audiência. O curioso disso é que o Grêmio também ganharia mais com a mudança destes percentuais.

Feito isso, mesmo respeitando os interesses de todos, os cálculos aceitos e definidos colocavam os clubes de maior audiência com percentuais maiores em qualquer divisão, o que, gostem ou não, é justo. Quem quer ter mais dinheiro com audiência, que dê audiência. Essa é uma regra de qualquer mercado, e, no futebol, não é diferente.

O resumo de todo o conflito, e da incomodação do Palmeiras, é que essa distribuição favorece os cariocas, e isso sempre causa preocupação no enfrentamento particular com os Paulista. Quanto ao Grêmio, os seus ótimos números em pay per view representam uma vitória nesta negociação, já que ela valoriza a audiência. Se é mais do que notória a força do Flamengo, também ficou reconhecida a valorização do torcedor gremista e a sua representação nesta negociação.

O resultado prático deste negócio, no entanto, não cria grandes novidades financeiras ao Grêmio, já que o contrato firmado até 2029 não será modificado. Uma ou outra negociação individual entre clubes pode mudar, mas nada que substancial em relação as finanças. A nova divisão, no futuro, trará maiores barganhas ao Tricolor em razão dos números de PPV, mas, antes disso, infelizmente, todo este imbróglio serviu apenas para confirmar a distância do Flamengo em relação aos demais clubes do futebol brasileiro.