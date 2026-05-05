Quem e por que querem derrubar Luís Castro?

Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Sob pressão
Análise

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Falar em saída do treinador, neste momento, é como enxugar gelo

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