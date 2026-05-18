Prêmio para Weverton é um elogio para o Grêmio

Weverton vive grande momento no Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O goleiro Weverton foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti na lista dos jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. Um prêmio ao jogador pelo seu ótimo momento no Grêmio e também um grande elogio ao Tricolor por ter apostado no atleta.

Quando foi anunciado em Porto Alegre, Weverton foi cercado de desconfiança. A sua liberação pelo Palmeiras, segundo a maioria das análises, indicava um caminho para o final da sua carreira, algo que nem de perto se confirmou.

Suas atuações com a camisa 1 do Grêmio foram desmentindo os críticos um a um. Aos poucos, o nome de Weverton voltou a ser ventilado na Seleção e a segunda-feira foi de confirmação do atual momento do jogador. O melhor jogador do time gremista nesta temporada estará em mais uma Copa.