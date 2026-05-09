Peças diferentes e as apostas do Grêmio para vencer o Flamengo

Luis Eduardo é opção para a zaga. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Os treinos do Grêmio, que marcaram a preparação para o jogo contra o Flamengo, mostraram um Luís Castro apostando na força para garantir sucesso no jogo. Alguns testes surpreendentes podem definir uma escalação diferente para este domingo.

A primeira surpresa foi a utilização do jovem Luis Eduardo como opção ao lado de Gustavo Martins e Viery na zaga tricolor. A ideia de contar com três zagueiros já é uma realidade no time principal, e o zagueiro de 18 anos tem recebido muitos elogios no ambiente tricolor. O veterano Balbuena segue como favorito para compor a defesa, mas Luis Eduardo ganhou muitos pontos e pode surpreender.

No meio campo, Luís Castro também fez testes surpreendentes. Sem poder contar com Arthur e Nardoni, lesionados, o Grêmio pode ter Perez e Noriega na abertura do setor. O time, assim, ficaria forte na defesa, com jogadores altos e rápidos, permitindo que os laterais possam se somar a Amuzu e Gabriel Mec na construção das jogadas.

Coragem do trabalho

Se optar por Luís Eduardo na defesa, o Grêmio teria três jogadores de 18 anos como titulares em um jogo de Brasileirão, algo inédito diante dos últimos projetos do clube. Além da natural valorização, teríamos uma certeza da coragem do trabalho que está sendo realizado na Arena.

O Grêmio, por tudo, entrará em campo no domingo com a certeza de que pode enfrentar o Flamengo. Seus jovens jogadores já deram mostras de que podem evoluir, e jogos assim tem tudo para dar a visibilidade que este tipo de trabalho merece.