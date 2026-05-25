Os recados que o Grêmio começou a entender

Em outros tempos, Gabriel Mec ficaria atrás de jogadores mais experientes. Jeff Botega / Agencia RBS

O futebol brasileiro vive uma transição. As dificuldades financeiras começam a transformar a realidade da maioria dos clubes. Só quem entender essas mudanças de forma rápida vai resistir.

Trocas de treinadores, contratações caras e sem sentido, mudanças radicais de fotografia e subvalorização dos jovens da base são alguns dos pontos que, a cada dia, enterram os clubes a um buraco difícil de sair.

Diante deste quadro, o Grêmio parece ter entendido o recado e tem, no seu projeto, definido uma mudança radical de caminho. No jogo de sábado (23), foi a vez de Luís Eduardo, aos 18 anos, ganhar protagonismo. Durante estes meses de Luís Castro no comando do vestiário, foram muitos os jovens atletas utilizados, e o futuro do Grêmio passa por isso.

Em outros tempos, com toda a certeza, não teríamos visto o crescimento de Viery, Pedrinho ou Gabriel Mec. Quem imaginaria ver o Grêmio preterindo Willian ou Wagner Leonardo em relação aos meninos de Eldorado. O que poucos sabem é que, sem isso, o clube não teria chance de suportar as mudanças do futebol.

Diminuir a folha salarial

Na janela da metade do ano será preciso vender perto de R$ 150 milhões e baixar a folha de pagamento. O Grêmio não suportará muito tempo uma folha acima dos R$ 20 milhões.

O trabalho de Castro, se ainda duvidoso dentro de campo, revela uma solidez poucas vezes vista nas relações de evolução do clube. Os recados estão por todos os lados, basta apenas que queiramos entender.